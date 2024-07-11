Üye Girişi
Haberler

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaraların piyasa değeri 16 milyon lira olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük müdürlüğüne gelen konteyner, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı.

Riskli değerlendirilen konteynerde demir kaplamalarla sabitlendiği görülen kolileri açan ekipler, içerisinde beyan harici yabancı bandrollü kaçak sigara gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaçak sigaraların yaklaşık piyasa değerinin 16 milyon lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Ambarlı Limanı İstanbul Güvenlik Suç Ekonomi Güncel Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Asgari ücretli 'Memura var bize yok mu?' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

Asgari ücretli "Memura var bize yok mu?" diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title