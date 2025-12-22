Haberler

İstanbul'da 2026'da gerçekleştirilecek tıp kongrelerinden 100 milyon dolar turizm geliri bekleniyor

İstanbul, 2026'da yapılacak olan dört büyük tıp kongresi ile toplamda 25 bin katılımcıyı ağırlamayı planlıyor ve bu etkinliklerden 100 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Kongre turizmi İstanbul'un marka değerini güçlendiriyor.

İstanbul'da gelecek yıl yapılacak 4 büyük tıp kongresinde 25 bin katılımcının ağırlanması ve bu turistlerden 100 milyon dolar gelir sağlanması bekleniyor.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, küresel kongre pazarında büyük ivme kazanırken, kentte sağlık turizminden sonra tıp kongreleri de öne çıkıyor.

İstanbul'da tıp ve sağlık bilimleri alanında 2026'da gerçekleştirilecek büyük ölçekli uluslararası tıp kongrelerinin kente rekor getirmesi beklenirken, ICVB'nin paydaşlarıyla birlikte yaptığı çalışmalarla 25 bin tıp kongresi turisti garantilendi.

Diğer etkinliklerle birlikte gelecek yıl kente gelecek kongre turisti sayısının 2024'teki 48 bin rakamını geçmesi öngörülüyor.

Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) tarafından ilk kez yayınlanan "2024 yılı tıp bilimleri toplantıları için dünyadaki en iyi 8 şehir" listesinde 8'inci sırada yer alan İstanbul'da 22-25 Nisan 2026'da 2 bin 500 katılımcının beklendiği Asya Pasifik Karaciğer Çalışmaları Derneği Bilimsel Toplantısı (APASL) düzenlenecek.

Tahmini 6 bin 500 katılımcının ağırlanacağı Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi Kongresi (EAACI), 12-15 Haziran'da, 3 bin katılımcının beklendiği Dünya Buiatri Kongresi (WBC) de 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek. 10 bin üst düzey katılımcının ağırlanacağı Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi (IFOS) ise 9-13 Eylül'de düzenlenecek.

Öte yandan, İTO ve ICVB'nin yaptığı çalışmalar sonucunda, son 3 ayda İstanbul'a 2027, 2028 ve 2030 için 3 uluslararası büyük çaplı kongre kazandırıldı. Bu kapsamda Avrupa'nın en prestijli kongrelerinden olan 6 bin katılımcılı Avrupa Klinik Beslenme Kongresi (ESPEN 2027), 3 bin ziyaretçinin beklendiği Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği'nin (SIOP) 2028 yılı kongresi ve dünyanın en önemli uluslararası tıp derneklerinden birinin 3 bin katılımcılı 2030 yılı küresel kongresi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Kongre turistinin harcaması 4 bin doları buluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç, tıp kongrelerini bir şehre kazandırmanın dünyanın her yerinde çok prestijli kabul edilen bir faaliyet olduğunu belirterek, "Paydaş çalışmalarımızla İstanbul, 2026'da 25 bin tıp kongresi turisti ile 100 milyon dolarlık bir geliri garantiledi." ifadesini kullandı.

Komedyen, oyuncu, yönetmen ve senarist Cem Yılmaz'ın hafızalara kazınan "Doktor bu ne?" repliğini hatırlatan Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu repliğe yanıtı 2026'da İstanbul verecek, 'Doktor bu İstanbul' diyecek. Kongre turistlerinin harcamaları klasik tatil turistine göre 3-4 kat daha fazla ve kişi başına 4 bin doları buluyor. İstanbul, bu kongrelerle yalnızca turizmde değil, bilgi ekonomisinde, akademik üretimde, AR-GE ekosisteminde ve uluslararası iş ağlarında da büyüyen bir merkez haline geldi. 2026'da İstanbul'a gelecek yaklaşık 25 bin üst düzey katılımcı kentin marka değerini doğrudan güçlendirecek, kongre sektöründe ise sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü yaratacak."

Avdagiç, kongre turistlerinin Türkiye'ye ve İstanbul'a duyduğu hayranlığı aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştığını ve bu gelişmenin onların yeniden gelmeleri için bir başlangıç oluşturduğunu kaydederek, "Bu durum kongre turizminin yüksek katma değerini açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Her bir kongre, şehrimizin küresel rolünü daha görünür kılıyor"

Şekib Avdagiç, İstanbul'un bugün dünya sahnesinde kendi ligini oluşturan, çok katmanlı bir marka şehir konumuna yükseldiğini belirterek, 2026 için kazanılan büyük ölçekli uluslararası kongrelere "yalnızca bir organizasyon" olarak bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu etkinliklerin İstanbul'un küresel itibarını ve stratejik konumunu güçlendiren yüksek etkili yatırımlar olduğunu kaydeden Avdagiç, "Her bir kongre, şehrimizin bilim, inovasyon, sağlık, teknoloji ve ticaret alanlarındaki küresel rolünü daha görünür kılıyor. Bizim için temel amaç, İstanbul'un sahip olduğu benzersiz marka gücünü küresel pazarlarda daha da büyütmek ve şehrimizi dünyanın ilk tercih edilen toplantı destinasyonlarından biri haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
