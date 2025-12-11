İstanbul 2024'te kişi başına GSYH'de ilk sırada yer aldı

Haberler

2024 yılı itibarıyla İstanbul, kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ile Türkiye'de ilk sırada yer alarak 802 bin 669 lira oldu. İstanbul, toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı ve en yüksek GSYH'ye ulaşarak 13 trilyon 10 milyar 693 milyon lira oldu.

İstanbul, il düzeyinde yapılan hesaplamalara göre 802 bin 669 lirayla 2024'te kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) listesinde ilk sıranın sahibi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te İstanbul 13 trilyon 10 milyar 693 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı. Bu ili 4 trilyon 672 milyar 844 milyon lira ve yüzde 10,5 payla Ankara, 2 trilyon 562 milyar 758 milyon lira ve yüzde 5,7 payla İzmir izledi.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 41 milyar 875 milyon lirayla Gümüşhane, 35 milyar 502 milyon lirayla Ardahan ve 28 milyar 137 milyon lirayla Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk 5 il, 2024'te toplam GSYH'nin yüzde 53'ünü oluşturdu.

İstanbul zirvede

İstanbul, kişi başına GSYH'de 2024'te 802 bin 669 lirayla ilk sırada yer aldı. Bu ili 788 bin 873 lirayla Kocaeli, 788 bin 859 lirayla Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 203 bin 49 lirayla Van, 194 bin 660 lirayla Ağrı ve 188 bin 144 lirayla Şanlıurfa son üçte sıralandı.

Kişi başına GSYH, 2024'te 11 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2024'te cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım, ormancılık, balıkçılık ile diğer hizmet faaliyetleri dışındaki alanlarda da ilk sırada yer aldı.

İstanbul'un bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 64, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 59,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 39, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri toplamından aldığı pay yüzde 39,8, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 27,8 olarak hesaplandı.

Konya yüzde 5,6 payla tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada yer alırken Ankara yüzde 44,9 payla diğer hizmet faaliyetlerinde liste başına yerleşti.

İstanbul, 2024'te ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri toplamından yüzde 39,8 pay aldı. Bu ilin toplam GSYH'si içinde bu faaliyetin payı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 15,1 payla ikinci sırada iken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,2 payla üçüncü sırada yer aldı.

Yıllık GSYH 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde arttı

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarken 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde yükseldi.

Bir önceki yıla göre 2024'te en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 31,4 değişim oranıyla Adıyaman, yüzde 17,1 ile Bayburt ve yüzde 17 ile Malatya oldu.

Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,4 ile Bilecik, yüzde 5,7 ile Kırşehir ve yüzde 7,9 ile Erzincan olarak kayıtlara geçti.

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,62 ile İstanbul oldu.

İstanbul'u yüzde 0,44 ile Ankara ve yüzde 0,16 ile Hatay takip etti. Yıllık GSYH büyümesine 2024 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,017 ile Erzincan, yüzde 0,012 ile Kırşehir ve yüzde 0,011 ile Adana yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
