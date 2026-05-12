ABD/İsrail-İran Savaşı, ABD'lilere 37,6 milyar doları aşkın ek enerji maliyeti getirdi

Güncelleme:
ABD'deki savaş sonrası enerji fiyatlarındaki artışı inceleyen yeni bir rapor, İsrail ile İran'a karşı yürütülen saldırıların ABD'li tüketicilere toplamda 37,6 milyar dolardan fazla ek maliyet yüklediğini ortaya koydu. Yakıt fiyatlarındaki yükseliş, ortalama bir hane için aylık 286 dolara varan ek masraflar anlamına geliyor.

ABD'deki Brown Üniversitesi bünyesindeki Watson School of International and Public Affairs tarafından oluşturulan "İran Savaşı Enerji Maliyeti Takipçisi", 28 Şubat'ta başlayan savaşın ABD'li tüketicilere günlük maliyeti artırdığını buldu.

Ek maliyetlerin büyük kısmını yaklaşık 20,5 milyar dolarla petrol fiyatlarındaki artış oluştururken, dizel yakıt kaynaklı ek maliyetler ise yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı.

ABD'de ortalama bir hane, benzin ve dizel fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle aylık yaklaşık 286 dolar fazla ödeme yaptı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,52 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
