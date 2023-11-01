İsrail'den Mısır'a Gazze rüşveti: Filistinlileri alın, ülke borçlarınızı Dünya Bankası aracılığıyla silelim

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 26 gündür bomba yağdırıyor. Yerlerinden edilen Filistinliler için de Mısır'ı işaret eden İsrail yönetimi, Abdülfettah el-Sisi hükümetini ikna edilmek için ülke borçlarını tamamen silmeyi teklif etti.

"DÜNYA BANKASI ARACILIĞIYLA BORÇLARINIZI SİLELİM"

Gazze'ye yönelik ağır bombardımana 26. günde devam eden İsrail'de bir haber sitesi dikkat çeken bir bilgi servis etti. Ynet web sitesinin iddiasına göre İsrail, Sisi hükümetine, yerinden edilmiş Filistinlilere kapılarını açmaya ikna etmek için ülke borçlarının Dünya Bankası aracılığıyla silinmesini teklif etti.

BORÇ KRİZİNE SAPLANMIŞ DURUMDALAR

Mısır şu anda bir borç krizine saplanmış durumda ve borç ödemelerinde temerrüde düşme olasılığı en yüksek ülkeler arasında Ukrayna'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Ancak İsrail'in Mısır'ın uluslararası borçlarını silmek için Dünya Bankası üzerinde yeterli nüfuza sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

SİSİ HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ REDDETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Artan baskıya rağmen Sisi, bu ay ülkesinin "Filistin meselesini askeri yollarla veya Filistinlileri topraklarından zorla yerinden etmek yoluyla, bölge ülkelerinin zararına olacak şekilde tasfiye etmeye yönelik her türlü girişimi" reddettiğini söylemişti.

BİR MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana , bir milyon Filistinli bölge içinde yerlerinden edildi; 30.000'den fazlaFilistinli öldürüldü, kayboldu veya yaralandı. Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (Unrwa) şefi, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilme ve toplu cezalandırmayla karşı karşıya olduğunu söyledi . Mısır'ın dış borcu, 162,928 milyar dolar olarak kaydedilen 2022'nin son çeyreğine kıyasla yüzde 1,5 artışla 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda 165,361 milyar dolara yükseldi.