Isparta'da 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta'da şüpheli kişiye ait iki adreste yapılan aramalarda belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konulduğunu bildirdi.

Müdürlüğün, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Isparta'da yasa dışı yaban hayvanı satışına müdahale edildiği belirtilen paylaşımda, kolluk kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda yaban hayvanının ele geçirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli bir şahsa ait iki farklı adreste yapılan aramalarda belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce rehabilitasyon sürecine alınırken ilgili şahsa idari işlem uygulandı."