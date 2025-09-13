Haberler

Isparta'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Isparta'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı
Isparta'da 28 bin dekar alanda yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı. Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde çiftçiler, hayvancılık için önemli besin kaynağı olan mısırları 500 kilogramlık balyalar halinde satıyor.

Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde yetiştirilen ve hayvancılık için önemli besin kaynağı olan silajlık mısırlar 500 kilogramlık balyalar haline getirilerek satılıyor.

Bağkonak köyünde çiftçilik yapan Fahri Gürsal, mart ayında ekimini yaptıkları mısırın hasadına yaptıklarını söyledi.

Köyde 3 kuşaktır mısır üretimi yaptıklarını belirten Gürsal, "Buğday ve arpa sezonunun ardından silajlık yetiştiriyoruz. Kışın büyükbaş hayvanlarımıza enerji ve protein takviyesi için bu ürünü veriyoruz." dedi.

