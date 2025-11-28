Isparta'da Karanfil Üretimi Yeni Sezonda Başladı

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta'da 1500 dekar alanda karanfil üretildiğini ve yeni sezon için dikimlerin başladığını söyledi.

Selçuk, gazetecilere, kentte gül, lavanta, kiraz ve domates gibi ürünlerin dışında karanfil yetiştiriciliğinin de yaygın bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Mayısta başlayacak yeni sezon için karanfil dikimlerinin yapılmaya başladığını aktaran Selçuk, bu dönemde yaklaşık 200 milyon dal karanfil beklediklerini kaydetti.

Isparta'da yetiştirilen karanfilin büyük ölçüde Avrupa pazarında alıcı bulduğunu anlatan Selçuk, "Çiçeklerimiz ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor." dedi.

Selçuk, üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunanlara teşekkür etti.