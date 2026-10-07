Isparta'da elma hasadı başladı, 1 milyon 250 bin tonluk rekolte bekleniyor

ISPARTA'da yaklaşık 2 hafta önce elma hasadı başladı. Daldan özenle toplanan elmalar soğuk hava depolarında istifleniyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl 1 milyon 250 bin ton hasat beklediklerini söyledi.

Türkiye'deki elmaların dörtte birinin yetiştirildiği Isparta'da yaklaşık 2 hafta önce hasat başladı. Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde olduğu gibi merkeze bağlı köylerde de binlerce dekar elma bahçelerindeki hasat bu ay sonuna kadar devam edecek. Bahçelerden işçiler tarafından zedelenmeden toplanan elmalar büyük kasalara dolduruluyor. Bu kasalar özel amaçlı traktörler tarafından soğuk hava deposu önüne çekilerek, forkliftlerle depo içerisine düzgün şekilde istif ediliyor. Depo dolduktan sonra oda sıcaklığı ayarlanarak kapı mühürleniyor ve 8 ay, hatta 1 yıl süreyle tazeliği bozulmadan ihraç edileceği güne kadar elmalar bu depolarda bekletiliyor. Isparta'da üretilen elmalar aroması ve kalitesi bakımından özellikle yurt dışında tercih edilmesiyle tanınıyor.

'GÜNDE 1 ELMA, OBEZ OLMA'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, merkez ilçeye bağlı Senirce köyünde bulunan elma bahçelerinde yapılan hasadı yerinde inceledi. Hasadın 15 gün önce başladığın anlatan Selçuk, "İlimizde Türkiye'deki 4 elmadan 1'ini üretiyoruz. Bu yılki tahmini rekolte beklentimiz 1 milyon 250 bin ton civarında. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan, her bireye Ziraat Odası Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bayağı meşakkatli bir süreçten geçiyor. İlk önce elmalarımız dikiliyor, yetiştiriliyor, ilaçlanıyor, sulanıyor, gübreleniyor, toplanıyor. Hem ülkede istihdama katkı oluyor hem de 'Günde 1 elma, obez olma' diyorum her zaman için. Burada çalışan bahçe sahiplerimize, çalışan kardeşlerimize hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

'STRES ATIYORUZ'

Elma hasadı dönemlerinde her yıl işçi olarak çalıştığını söyleyen Selver Kılınç, elma toplamanın zevkli bir uğraş olduğunu, bu işi severek yaptığını söyledi. Kılınç, "Her yıl elma toplamaya geliyorum. Tertemiz havada bu işi severek yapıyorum. Burada stres atıyoruz. Maddi durum bir yana stres atmak için bire bir. Akşam olduğunu bilemiyorsun bir anda. Hepsinin tadı, rengi farklı, toplaması zevkli. Saat 08.00'de işe başlıyoruz ve 8 saat çalışıyoruz. Burada çavuşlarımız sağ olsun, herkese gücünün yeteceği işler veriyor. Kimi ağaçtan elma topluyor, kimi kova taşıyor, hiç zorlanmıyoruz" diye konuştu.

70 YAŞINDA ELMA TOPLUYOR

İlerleyen yaşına rağmen merdivenle ağacın dallarından elma toplayan 70 yaşındaki Mustafa Kayacan, elma toplamanın kendisine keyif verdiğini, tek üzüldüğü şeyin takma dişleri nedeniyle lezzetli elmaları yiyememesi olduğunu anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı