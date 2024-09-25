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Isparta'da Domates Hasadı Yüzde 85 Tamamlandı, İhracat Devam Ediyor

Isparta'da Domates Hasadı Yüzde 85 Tamamlandı, İhracat Devam Ediyor
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Isparta'nın Deregümü köyünde, seralarda üretilen domateslerin hasadında sona yaklaşılırken, hastalıklar nedeniyle rekolte hedefi düşürüldü. Geçen yıl 15 bin ton rekolte elde edilirken, bu yıl 20 bin ton hedefleniyor. İhracatta ise Orta Doğu ülkelerine yönelik satışlar sürüyor.

Isparta'nın Deregümü köyündeki seralarda üretilen domateslerin önemli bir kısmı yurt dışına satılıyor.

Merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregümü köyünde seralarda üretilen domateslerin hasadında sona yaklaşıldı.

Köyde 3 bin dönümlük arazide üretilen Orta Doğu ülkeleri ve Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Romanya'ya ihraç edilen domateste, bu yıl hastalıklar nedeniyle hedeflenen rekolteye ulaşılamayacak.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere, geçen yıl rekoltenin 15 bin ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

Domates fidelerinin ilk dikildiğinde üretim hedefinin 20 bin ton olduğunu belirten Selçuk, "Arazi ziyaretlerimiz ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne bakıldıktan sonra hedefimizi 30 bin ton olarak güncellemiştik, ancak hastalıktan dolayı bu hedef 20 bin tona geri düştü. Büyük bir emek kaybı var." diye konuştu.

Domates hasadının yüzde 85'inin tamamlandığını kaydeden Selçuk, ihracat açısından bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getirdi.

Selçuk, ihraç edilen domateslerin yüzde 20'sinin Orta Doğu'ya gittiği bilgisini verdi.

Deregümü köyü muhtarı Gökhan Toprakçı ise üreten bir köy olduklarını ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Ekonomi

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