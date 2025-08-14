Isparta'da Ahududu Hasadı Artıyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde üretim alanı genişleyen ahududu hasadı gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda özellikle genç girişimci ve kadın üretici aile işletmelerinde önemli bir zirai ürün haline gelen ahududu, taze tüketim sektörünün yanında dondurma, pastacılık, dondurulmuş meyve gibi sektörlerin lokomotif ürünü haline geldi.

Isparta'da 45 dekar alanda kadın ve genç çiftçiler tarafından hasadı yapılan ürün aynı zamanda örtü altı ürün olarak da yetiştiriliyor.

Yılanlı köyünde 7 dekar alanda üretim yapan Ziraat Mühendisi Bayram Ali Öner, AA muhabirine, daha önce özel bir firmada topraksız kültür ahududu yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Daha sonra kendi işletmesini kurma kararı aldığını belirten Öner, "2 yıldır faal bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. 7 bin adet ahududu fidanımız var. Ağırlıklı olarak iç piyasada taze tüketim olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Ürünün katma değerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Öner, taze tüketiminin yanı sıra dondurma ve pastalar ile kozmetik sanayisinde de kullanıldığına dikkati çekti.