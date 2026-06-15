Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nde sona yaklaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nde artık sona yaklaşıldığını belirterek, "Proje tamamlandığında 138 bin 340 dekar zirai arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, ülke ekonomimize yıllık 1 milyar 383 milyon liralık katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Üreticinin gücüne güç katacak Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nde artık sona yaklaştıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yüzlerce kilometrelik dev boru hattı ve modern pompa istasyonlarıyla projemizi yüzde 90 bitirdik. Proje tamamlandığında 138 bin 340 dekar zirai arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, ülke ekonomimize yıllık 1 milyar 383 milyon liralık katkı sağlanacak. Ülkemize, Isparta'mıza ve bölgemize hayırlı olsun."