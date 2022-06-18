İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100'den fazla zam yaptı! Vatandaş isyan ediyor

Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edilmişti. Yapılan yüzde 25 zamma rağmen ücret tarifelerine bakıldığında zammın yüzde 25'ten çok fazla olduğu görüldü.

ZAM ORANI YÜZDE 100'Ü AŞTU

Bazı otoparklarda önceden 25 lira olan ücretin 50 lira hatta 60 liraya dayandığı görüldü. İSPARK'ın sitesine bakıldığında Kadıköy'deki parkların fiyatları 50 lira olarak görünürken, Bebek'teki fiyatlar 60 lirayı buldu. Böylece zam oranı yüzde 100'ü aşmış oldu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Yüzde 100'den fazla zam vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyadan paylaşım yapan birçok kişi İSPARK'ın uygulamasına ateş püskürdü.

İşte atılan tweetlerden bazıları: