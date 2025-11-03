İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO'nun Bakü ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomik bağ ve ekonomik stratejik gelişim noktası sağlanmazsa kardeşlik duyguları ve kardeşlik ile gelen süreçlerin bir süre sonra kopup gidebildiğini belirterek, "O nedenle Türk sanayisi, birikimleriyle, tecrübeleriyle, deneyimleriyle bugüne kadar elde etmiş olduğu tüm derslerle kendini yeniden geliştirecek yeni bir hikaye yazacak." dedi.

İSO Meclisi, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomi ve sanayi alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret ilişkin basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Bahçıvan, İSO olarak meclisle beraber her sene bir veya iki tane farklı seyahat gerçekleştirdiklerini kaydederek, herkesin ortak arzusuyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün bu seneki plan olması noktasında karar aldıklarını söyledi.

Son aylardaki üst üste gelişen olumlu hadiselerin Azerbaycan için bir tılsım oluşturduğunu vurgulayan Bahçıvan, Ermenistan ile imzalanan barış anlaşması ve Zengezur Koridoru ile alakalı atılan adımların arka arkaya geldiğini anlattı.

Bahçıvan, Azerbaycan'ın önceki yıllara göre bir ekonomik gelişimin, ekonomik çıkışın, yeni rotanın içine girmiş vaziyette olduğunu belirtti.

Bu ziyaretin sadece bir sosyal ve dostlukları geliştirme ziyareti olmadığını aktaran Bahçıvan, "Belli bir ekonomik bağ ve ekonomik stratejik gelişim noktası sağlanmazsa bu kardeşlik duyguları ve kardeşlik ile gelen süreçler bir süre sonra kopup gidebiliyor. O nedenle Türk sanayisi, birikimleriyle, tecrübeleriyle, deneyimleriyle bugüne kadar elde etmiş olduğu tüm derslerle kendini yeniden geliştirecek yeni bir hikaye yazacak." şeklinde konuştu.

"Dünya, Azerbaycan'a farklı gözle bakmaya başladı"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, Azerbaycan'daki sermayenin tarihinin çok eski olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu konuda elde etmiş olduğu yıllar içerisindeki deneyim, tecrübe, kapital birikiminin mutlak surette burası için bir yol gösterici ve bir kaynak olma fırsatını açtığını kaydetti.

Bahçıvan, İSO'nun bu konudaki bir sorumluluğu olduğu inancıyla burada olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yani buralarda bir değişim olacaksa biz bunu dışarıdan seyrederek, dışarıdan gazel okuyarak değil, hakikaten yerinde, yapabileceğimiz ölçüdeki katkılarımızı verebilme noktasında ne verebileceksek ve mantıklı olarak da kendi işlerimizde bunu geliştirmeye dönük ne tür fikirler oluşturabileceksek ve bunu da Azeri dostlarımıza doğru bir şekilde anlatabilip gerçek anlamda bir başarı hikayesi yazmaları gerekiyorsa nelerin olması gerektiğini de en net şekilde anlatacak bir ilişkinin olması amacıyla buradayız.

Onun için ben bu seyahatin geleceğe dönük, Azerbaycan'ın geleceğine dönük, Azerbaycan ekonomisinin geleceğine dönük, Türk sanayisinin burayla olan kısa vadeli değil, yalnız bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bu bölgenin uzun vadeli stratejilerinin çok iyi değerlendirilip zamanın ruhu buraları nereye götürecek, önümüzdeki 25-30 sene sonrası buraları nereye götürecek, onun iyice hazmedilip, kavranıp o doğrultuda günlük hesaplarla değil, satranç oynar mantığıyla sanayimizin ve sektörlerimizin, firmalarımızın kendi stratejilerinde burası nasıl yer alabilir boyutuyla bakıldığı zaman buradan farklı hikayeler çıkabileceğine ben inanıyorum."

Şu anda dünyanın buraya farklı bir gözle baktığını belirten Bahçıvan, son 2-3 senede dünyanın farklı konularındaki üç tane büyük organizasyonun buraya verildiğine dikkati çekti.

Bahçıvan, "Avrupa futbol şampiyonası burada yapıldı. COP29 geçen sene burada yapıldı ve Formula'nın bir-iki tane yarışından bir tanesini burada yapıyor. Burayla ilgili belli ki bir markalaştırma ve burayı geliştirme noktasında da bir enerji başlamış vaziyette, bir hedefleme başlamış vaziyette. Bizlerin akıllı olup stratejilerimizi ve planlarımızı doğru yapıp, bu coğrafyanın ileriye dönük gelişimindeki rollerimizi iyi belirleyip, buna göre de birtakım planlar, programlar yapmamız için bu seyahat bir fırsat." ifadelerini kullandı.

"Burayı sadece Azerbaycan pazarı değil, giderek parlayacak yıldızı olan bir bölgenin ekonomisi olarak bakmak gerekiyor"

Erdal Bahçıvan, farklı avantajlardan en önemlisinin geçmişten kalan Sovyetler Birliği'nin eski uzantısı ülkelerin kendi aralarındaki bir Gümrük Birliği ve ekonomik işbirliği olduğunu söyledi.

Bahçıvan, "Azerbaycan'ı iç pazar olarak göreceksek sadece 10 milyonluk bir Azerbaycan pazarı olarak değil, 300 milyona yakın başta Rusya olmak üzere bütün çevre ülkelerle Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı, Moldova'sıyla, Gürcistan'ıyla bir pazar olarak da görmek gerekiyor." dedi.

Dünyanın giderek bloklaşmaya doğru gittiğini anlatan Bahçıvan, bu bloklaşan dünyada coğrafi bloklaşmaların, kesişmelerin ve çerçevelerin son derece önemli rol alacağını dile getirdi.

Bahçıvan, "Onun için buraya baktığımız zaman sadece Azerbaycan ekonomisi değil, sadece Azerbaycan pazarı değil, etrafındaki dev bir ve gelecekte de kuvvetle muhtemel giderek parlayacak yıldızı olan bir bölgenin ekonomisi olarak bakmak gerekiyor. Ben İstanbul Sanayi Odası adına doğru ve anlamlı bir seyahat yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece "ihracat yapalım" deme lüksünün olmadığını kaydeden Bahçıvan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu artık bir yere kadar geçerli olan bir şey. Dünyanın giderek üretim merkezlerini içine çekmeye çalıştığı bir noktada bizim ihracat yapacaksak bu ihracatı birtakım yatırımlarla ve varlığımızı o coğrafyalarda bir şekilde oluşturabilecek olan imkanlarla donatmamız lazım. Yani global stratejilere ihtiyacı olan bir dünyaya gidiyoruz ve bu noktada da elimizi çabuk tutmalıyız. Burası da elimizi çabuk tutmak adına bizimle bu kadar tarihi ve özel bağı olan çok önemli bir fırsat. Umarım Türk sanayisi, Türk sanayicisi bu gerçekler içerisinde strateji yapmayı biraz daha ön plana alarak buraya dönük, bu bölgelere dönük gelişim planlarını yapma noktasında gayret gösterecekler."