İSO ve YÖK Arasında Meslek Yüksekokulları İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzaladıkları meslek yüksekokulları işbirliği protokolüne ilişkin "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesini ve toplumun yükseköğrenim beklentisinin fonksiyonel ve verimli şekilde karşılanmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, meclisin ekim ayı olağan toplantısı "Küresel Rekabette Türkiye için Nitelikli İnsan Gücü ve Yenilikçi Ekosistem: Yeni YÖK Vizyonu ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Dönüşüm" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuk olarak katılarak değerlendirmelerde bulundu.

YÖK ile İSO arasında meslek yüksekokulları işbirliği protokolünün de imzalandığı meclis toplantısına, bazı üniversitelerin rektörleri de katıldı.

Protokol ile taraflar arasında "yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı dönüşüm" vizyonu kapsamında etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanırken Bahçıvan protokole dair görüşlerini paylaştı.

Bahçıvan, İSO'nun, Türkiye'nin sanayi dönüşümüne yön veren ülkeler arasında yer alması ve rekabette geri kalmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi (MEİP), İSO Stratejik Dönüşüm Merkezi, İSO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İSO Akademi gibi farklı mekanizma ve projeleri hayata geçirerek sanayicileri desteklediğini vurguladı.

Yaptıkları proje ve çalışmalarla nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve dönüşümüne katkıda bulunduklarını belirten Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için en kritik unsurlardan biri, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir. Ülkemizde temel eğitimden mesleki eğitime, üniversiteden lisansüstü eğitime kadar hayat boyu öğrenme yaklaşımını da içeren kapsamlı bir reform ihtiyacı kendisini hissettiriyor. Üniversitelerimiz sanayimizin ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesinde kritik bir role sahip. Bununla birlikte çoğu zaman üniversiteden mezun olan gençlerimiz ile iş gücü piyasasının beklentileri arasında uyumsuzluklar olduğunu görüyoruz. Bu da yükseköğrenim ile iş dünyasının iç içe olmasının, müfredatın iş dünyasının ihtiyaçları ile eş güdümlü şekilde tasarlanmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor."

"Sanayimize nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesinin heyecanını yaşıyoruz"

Bahçıvan, İSO'nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürüttükleri projelere dikkati çekerek, şunları aktardı:

"MEİP ile sanayinin nitelikli ara eleman, teknisyen ihtiyacının karşılanmasında büyük mesafe katettik. Şimdi bu tecrübemizi kullanarak YÖK ile meslek yüksekokullarına yönelik bir işbirliğini başlatmanın, sanayimize nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesinin heyecanını yaşıyoruz."

YÖK ile İSO arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirecek protokolle meslek yüksekokullarının eğitim ve istihdam yetkinliklerinin artırılmasını amaçladıklarını belirten Bahçıvan, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesini ve toplumun yükseköğrenim beklentisinin fonksiyonel ve verimli şekilde karşılanmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, gençleri iş hayatına hazırlayan staj uygulamasına ilişkin de şunları söyledi:

"Bu konuda ülke genelinde arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söylemek mümkün değil. Birkaç hafta süren verimsiz yaz stajları yerine öğrenim süresince belli bir zamanın işletmelerde geçirilmesi yoluyla sağlanacak uzun dönemli staj deneyiminin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz."