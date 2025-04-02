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İSO Başkanı Bahçıvan'dan Boykot Çağrılarına Dikkat Uyarısı

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İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yapılan ekonomik boykot çağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ticari hayatın sekteye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, boykot çağrılarına ilişkin, "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasinin olduğu toplumlarda vatandaşın beğenmediği, fikrinin uyuşmadığı konularda itiraz ve eleştiri hakkını kullanması, yasal yollardan tepkisini ortaya koyması demokratik, doğal bir haktır. Son günlerde ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır. Üretim ve ticaret hayatındaki dengelerin sarsılması, tahrip edilmesi yerine; demokrasinin ve yasaların sınırları içinde hareket edilmesinin ülkemiz için yararlı olacağını düşünüyorum."

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Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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