İSO 500'de yer alan borsadaki şirketlerin satışları 3,5 trilyon liraya yaklaştı

BURHAN SANSARLIOĞLU/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - İstanbul Sanayi Odasının (İSO) " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasının 2025 sonuçlarına göre, listede yer alan ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam üretimden satışları yaklaşık 3,5 trilyon lira oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, İSO 500 listesinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören 91 şirket yer aldı. Bu şirketlerin üretimden satışları, 3 trilyon 409,4 milyar lirayla İSO 500'ün toplamının yüzde 31'i seviyesinde gerçekleşti.

Listede yer alan ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 2024 yılında 88, bunların toplam üretimden satışları ise 2 trilyon 774,9 milyar lira olmuştu.

İSO 500 listesinde yer alan halka açık şirketlerin ilk 10'unun toplam üretimden satışları ise 2,1 trilyon liraya ulaştı.

ASELSAN ilk 10'a girdi

İSO 500'ün ilk 10 sırasındaki şirketlere bakıldığında, halka açık 4 şirketin yer aldığı görülürken 2024'te 17. sırada olan ASELSAN'ın 2025 yılında 9. sıraya yükselmesi dikkati çekti.

Listede ilk 10'da yer alan 4 halka açık şirket, TÜPRAŞ, Ford Otomotiv, Arçelik ve ASELSAN oldu. TÜPRAŞ ve Ford Otomotiv listenin ilk iki sırasındaki yerlerini korurken, Arçelik 7'ncilikten 6'ncılığa yükseldi.

Listenin ilk 10'unda yer alan ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam net satışları 1 trilyon 707,9 milyar lira oldu.

Halka açık şirketler arasında üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla ilk sırada yer alan TÜPRAŞ'ı, 538 milyar 267 milyon lirayla Ford Otomotiv, 165 milyar 720 milyon lirayla Arçelik, 130 milyar 249 milyon lirayla ASELSAN izledi.

Sıralamada en fazla yükselen Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ

Borsada işlem gören ve İSO 500 listesinde yer alan şirketlerden 34'ünün 2024 yılına göre yükseldiği, 2'sinin sıralamadaki yerini koruduğu ve 3 şirketin de sıralamaya ilk defa girdiği görüldü. Listede yer alan 52 şirketin sıralamadaki yeri ise bir önceki seneye göre geriledi.

Halka açık şirketlerden İSO-500 sıralamasında 2024'e göre en büyük sıçramayı 157 basamak sıçrayarak 350'inci sıraya çıkan Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ gerçekleştirdi.

Türk Altın İşletmeleri, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ sıralamaya ilk kez giren şirketler oldu.

İSO 500 listesinde yer alan ve Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirketlerin ilk 20'si şöyle: