İşletmelerin 2025 dönemi Yıllık İşletme Cetveli verme süresi 8 Mayıs'a uzatıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıtlı işletmelerin 2025 dönemi Yıllık İşletme Cetveli verme süresinin 8 Mayıs gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, Sanayi Sicil Tebliği kapsamında, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıtlı işletmelerin 2025 dönemi Yıllık İşletme Cetveli verme sürelerinin 8 Mayıs gün sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç