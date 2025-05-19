İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı Cezayir'de Başladı

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu'nun yıllık toplantısı "Ekonomileri Çeşitlendirmek, Hayatları Zenginleştirmek" ana temasıyla Cezayir'de başladı.

Bu yıl 51.'si başkentte bulunan Abdelatif Rahal Uluslararası Konferans Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen dört günlük etkinlik, kalkınma işbirliğini ve bilgi alışverişini artırmak için üst düzey stratejik bir platform görevi görüyor.

Etkinlik, 57 üye ülkeyi temsil eden İKB Yönetim Kurulu üyelerini, bankanın ortaklarını, resmi görevlileri ve özel sektör liderlerini bir araya getirerek kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve ortak ekonomik zorlukları ele alma yollarını tartışıyor.

Programda, işletmeleri güçlendirmek için dijital çözümler, sosyoekonomik kalkınmayı teşvik etme, İslami finans ve helal ekonomi gibi konuların tartışılacağı pek çok oturum yer alıyor.

Ana etkinliğe ek olarak, 13. Gençlik Kalkınma Forumu, Özel Sektör Forumu, Küresel İslami Finans Forumu ve İslam Ülkeleri Danışmanları Federasyonu Genel Kurulu gibi yan etkinlikler de düzenlenecek.

Geçen yıl, bankanın 50. yılına atfen altın jübilesi de olan etkinlik Riyad'da düzenlenmişti.