İslam Kalkınma Bankası ile 370 Milyon Dolarlık Anlaşma

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Muhammad Al Jasser ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Depremden etkilenen ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına ve demir yolu altyapımızın modernizasyonuna yönelik toplam 370 milyon dolar tutarında iki anlaşma imzaladık. 2024-26 döneminde İslam Kalkınma Bankası Grubu ile 6,3 milyar dolarlık finansman çerçevesindeki iş birliğimiz devam edecektir" dedi.