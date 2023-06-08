İslahiye'deki tarla yangını çiftçilere milyonlarca lira zarar verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangın, bölgedeki hasadı planlayan onlarca çiftçinin milyonlarca lira zarar etmesine neden oldu. Yaklaşık 7 bin dönüm alanın kül olduğu yangında, henüz belirlenemeyen nedenle başladığı öğrenildi.

İslahiye'deki tarla yangını en büyük darbeyi çiftçiye vurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday tarlasında başlayan ve 7 saatte kontrol altına alınarak söndürülebilen yangın en büyük darbeyi çiftçiye vurdu. Bölgedeki hasadı planlayan onlarca çiftçi, yanan hasat nedeniyle milyonlarca TL zarara uğradı.

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle saat 14: 00 sıralarında başlayan yangın, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle hızla tarlalara yayılan alevler, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayan ve bölgede bulunan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ni teğet geçerken, geçtiği yerleri ise adeta kül etti.

Yaklaşık 7 bin dönüm, buğday tarlası, bitki, maki ve örtü alanının kül olduğu yangında, yüzlerce canlı da telef oldu. En büyük zararı bölge çitçilerin gördüğü yangında, bölgede arazisi bulunan onlarca çiftçinin biçmeyi beklediği buğdayın yanması sonucu milyonlarca lira zarar gördü.

Aşırı sıcakların etkili olduğu bölgede yangının sebebinin henüz belirlenemediği öğrenildi.