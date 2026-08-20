Haberler

İslahiye'de Hatun Parmağı ve Antep Karası Üzüm Hasadı Başladı

İslahiye'de Hatun Parmağı ve Antep Karası Üzüm Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sofralık tüketim ve pekmez yapımında tercih edilen 'hatun parmağı' ile Antep karası üzümlerinin hasadına başlandı. Kaymakam Emre Oğuztürk de hasada katılarak üreticilere bereketli sezon diledi ve ilçede üzüm üretiminin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen, sofralık olarak tüketilen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen 'hatun parmağı' ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. Hasada İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk de katıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen 'hatun parmağı' ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. İlçede üreticilerin uzun süredir emek verdiği bağlarda yetiştirilen üzümler, üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlandı. Olgunlaşan üzümleri tek tek keserek kasalara yerleştiren üreticiler, sofralarda yer alan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuyor. Hasat sırasında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Emre Oğuztürk, bağlarda incelemelerde bulunarak üreticilere sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

"İlçemizde üzüm üretimi önemli bir yer teşkil ediyor"

İslahiye ilçesinde üzüm üretiminin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, "Bugün çiftçilerimizin aylar süren emeğinin karşılığının sonucu olarak bu hasat sezonunu birlikte açmış bulunuyoruz. Rabbim inşallah ürünümüzü bol, hasadımızı bereketli eylesin. Geçimini buradan temin eden kardeşlerime de hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum. Ülkemiz, tarım üretimi konusunda oldukça ileri safhada. İlçemizde de üzüm üretimi önemli bir yer teşkil etmekte. Bizlerde hem ürün miktarımızın, hasat miktarımızın artması, ürünümüzün çeşitlenmesi ve ürün kalitemizin artması konusunda çeşitli çalışmalar yapacağız. Hasat sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

Altıncılar ellerini ovuşturuyor! Grafiğe bakar mısınız

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Münih'te polis, Softair silah taşıyan 14 yaşındaki Türk gencini vurdu

Almanya'da polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
Baas rejimi generali İsa, Lübnan'dan Suriye'ye iade edildi

Esad rejimi generali Suriye'ye iade edildi
Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş
Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın

Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın