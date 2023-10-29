İşkur Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak: İstihdamı artırmak için iş arayanlarla iş verenleri buluşturuyoruz

İşkur Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla iş verenlerle iş arayanları daha fazla buluşturmak amacıyla çalışmaların hızlandığını ve 10'un üzerinde firmanın iş arayanlarla bir araya geldiğini açıkladı. İşkur'un 18 bin kişiyi işe yerleştirdiğini ve toplu görüşmelerde 500'e yakın kişinin daha istihdam edilmesini beklediklerini belirten Ak, iş arayan ve iş verenlere İşkur'u tercih etmelerini ve kayıt yaptırmalarını istedi.

İşkur Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla istihdamı artırmak için iş verenle iş arayanları daha fazla buluşturmak amacıyla çalışmaların hızlandığını ve 10'un üzerinde firmanın iş arayanlarla bir araya geldiğini söyledi.

10'un üzerinde firma temsilcisi, İşkur İl Müdürlüğü'nde iş arayanlarla bir araya geldi. İşkur'un 18 bin kişiyi işe yerleştirdiğini, yapılan toplu görüşmelerde ise 500'e yakın kişinin daha istihdam edilmesini beklediklerini söyleyen İl Müdürü Ayşe Ak; "Çalışma hayatına dair işsizlik sigortası da dahil birçok iş ve işlemi gerçekleştiren kurumumuzun asıl görevi iş arayanla iş vereni eşleştirerek işgücü piyasasının arz ve talep dengesini sağlamaktır. 11 bin 71'in üzerinde yaptığımız işyeri ziyaretlerinde iş verenlerin taleplerini, açık işlerini aldığımız ve ilanlara yönelik iş arayanları yönlendirmemizin sonucunda bu güne kadar İşkur aracılığıyla yaklaşık 18 bin kişi işe yerleştirilmiştir. Sürekli sahada olan, organize sanayi bölgesinde fabrika ziyaretleri düzenleyen Valimiz Gökmen Çiçek, bizlere iş verenin nitelikli eleman talebini karşılama ve iş gücü piyasasında istihdamı artırma yönünde talimatları oldu. Biz de valimizin talimatları üzerine çalışmalarımıza hız verip iş arayan - iş veren buluşmalarını biraz daha nitelikli getirdik. Burada da gördüğünüz gibi 10'un üzerine akaryakıttan mobilyaya, çelik kapıya, eğitim kurumundan hizmet sektörüne kadar birçok firma iş arayanla bir araya gelmiştir. İnsan kaynakları müdürü veya iş veren temsilcisi, burada iş arayanlarla görüşerek yaklaşık 500'ün üzerinde bir istihdam hedeflemekteyiz. Özellikle valimize istihdama ve bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İş arayan ve iş verenlere taleplerinde ve iş aramada İşkur'u tercih etmelerini ve kayıt yaptırmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ