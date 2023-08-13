İşkur Kayseri İl Müdürlüğü, 2023 yılında bin 260 engelli dahil olmak üzere 12 bin 563 kişiyi işe yerleştirdi. İşkur İl Müdürü Ayşe Ak, yılın geride kalan 7 ayında 12 bin 563 vatandaşın işe yerleştirildiğini açıkladı. İşkur aracılığıyla yapılan işe yerleştirmelerin yanı sıra, iş ve meslek danışmanları tarafından da bireysel görüşmeler gerçekleştirildi ve teşvik programları kapsamında ödemeler yapıldı.

İşkur Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılının 7 ayında; bin 260'ı engelli olmak üzere 12 bin 563 kişi işe yerleştirildi.

İşkur İl Müdürlüğü'nün 2023 yılındaki çalışmaları hakkında bilgiler veren İşkur İl Müdürü Ayşe Ak; yılın geride kalan 7 ayında 12 bin 563 vatandaşın işe yerleştirildiğini söyledi. Danışmanlar aracılığıyla bilgilendirmelerin de devam ettiğini aktaran Ak; "İş arayanlar ve iş verenleri buluşturan, istihdama katkı sağlayan kurumumuz; Ocak - Ağustos ayları arasında idarecilerimiz de dahil olmak üzere iş veren danışmanlarımızca 7 bin 359 işyeri ziyareti yapılmış ve iş verenlerin talepleri alınmıştır. Bu 7 aylık süreçte toplamda 28 bin 970 açık iş sisteme yüklenmiştir. Bu açık işlere yapılan yönlendirmenin ardından bin 260'ı engelli olmak üzere 12 bin 563 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Yine bu 7 aylık dönemde 26 bin 135 kişiyle iş ve meslek danışmanlarımız bireysel görüşme gerçekleştirmiştir. Meslek danışmanlarımız; üniversite ve lise öğrencileri ağırlıklı olmak üzere işi arama becerileri, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, veli toplantıları gibi konularda da görüşmeler gerçekleştirmiştir. İşbaşı eğitim programı gibi teşviklerimiz var. İşbaşı eğitim programları ve toplum yararı programları çerçevesinde toplamda bin 882 kişiye 79 milyon 928 bin 702 TL ödeme gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ