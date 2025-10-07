İŞKUR gençlik programı yeni dönemde büyüyerek başlıyor

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, İŞKUR Gençlik Programı ile bin 524 öğrenci, eğitimlerine devam ederken aynı zamanda iş deneyimi kazanma fırsatı elde edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarına imkan tanıyan İŞKUR Gençlik Programı'nın kapsamının genişletildiğini açıkladı. Programın kontenjanı bu yıl 150 bine çıkarıldı.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 100 bin öğrenci için uygulanan ve yoğun ilgi gören program, yeni dönemde 150 bin üniversite öğrencisine ulaşacak. İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program, gençlere yalnızca iş deneyimi kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda da eğitim desteği sağlıyor.

Program, öğrencilerin eğitim hayatlarını aksatmadan iş tecrübesi kazanmalarına olanak tanıyor. Haftada en fazla üç gün sürecek uygulama sayesinde öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem gelir elde edebilecek. Programa katılan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Böylece ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün katılan öğrenci ise yaklaşık 15 bin 162 TL kazanabilecek. Ayrıca, öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Üniversite öğrencileri, programa başvurularını genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden kendi üniversiteleri veya bulundukları kampüsler aracılığıyla yapabilecek.

Manisa'da bin 524 öğrenciye fırsat

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, İŞKUR Gençlik Programı ile bin 524 öğrenci, eğitimlerine devam ederken aynı zamanda iş deneyimi kazanma fırsatı elde edecek.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, programın öğrencilere sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, "İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimize yönelik bin 524 kontenjan ayrıldı. Bu program, üniversite öğrencilerimiz için büyük bir fırsat sunuyor. Öğrencilerimizin iş deneyimi kazanmalarını ve maddi destekten yararlanmalarını temenni ediyorum" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, programın öğrenciler için önemine değinerek "İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerimizin kariyerlerini geliştirebilmeleri, iş gücü piyasasını yakından tanımaları ve mezuniyet sonrası istihdam süreçlerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları açısından çok kıymetli bir fırsattır. Üniversite olarak, öğrencilerimizin yalnızca akademik değil aynı zamanda mesleki gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, programın sunduğu desteklerin öğrencilerimizin özgüvenini artıracağına, iş dünyasında sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, gençliğe verdiği önem ve bu vizyoner programın kapsamının genişletilmesi konusundaki destekleri için şükranlarımı sunuyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'a da üniversite gençliğinin istihdamına yönelik bu değerli çalışmayı hayata geçirmedeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki öğrencilerimizin bu imkandan en iyi şekilde faydalanacaklarına ve ülkemizin geleceğine güçlü katkılar sunacak bireyler olarak yetişeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA