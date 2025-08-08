İŞKUR, 903 Bin 987 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-temmuz döneminde 903 bin 987 işe yerleştirme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan, iş gücü piyasasını güçlendirme hedefiyle birçok bireysel görüşme ve iş yeri ziyareti yaptıklarını belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olması için iş gücü piyasamızı dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz. Ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 418 bin 493 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını titizlikle incelemeye, istihdam olanaklarımızı artırmaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
