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Bakan Işıkhan, İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarını açıkladı

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarını açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak-Mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak-Mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarını paylaştı. İnsanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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