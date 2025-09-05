İŞKUR, 2025'te Kadın İstihdamında Önemli Artış Sağladı

İşkur Muğla İl Müdürlüğü, 2025 yılının ilk sekiz ayında 12 bin 809'u kadın olmak üzere toplam 36 bin 175 kişiyi işe yerleştirdi. Böylece kadın istihdamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış sağlandı.

İşkur'un verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 11 bin 893 kadın işe yerleştirilirken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 12 bin 809'a yükseldi. İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, kadınların işgücü piyasasına katılımının arttığını vurgulayarak, "Kadınların mesleki bilgi ve deneyim kazanmaları için birçok destek programı yürütüyoruz" dedi.

Altınok, 2025 yılında kadın istihdamına yönelik uygulanan programlar hakkında da bilgi verdi. Buna göre: 335 kadın İşbaşı Eğitim Programları, 64 kadın 'Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi', 1041 kadın 'Toplum Yararına Program' (TYP), 674 kadın 'İşgücü Uyum Programı' (İUP) ve 756 kadın İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdama kazandırıldı. İŞKUR, kadınların iş hayatına erişimini kolaylaştırmak için mesleki eğitimlerden gençlik programlarına kadar birçok destek mekanizmasını sürdürmeye devam ediyor. - MUĞLA