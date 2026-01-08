Haberler

Bakan Işıkhan: "1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik"

Bakan Işıkhan: '1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 479 bin kişiyi işe yerleştirdiklerini açıkladı. Bakan, ayrıca iş gücü piyasasındaki ihtiyaçları tespit ve iş yerleri ziyaretleri ile işsizlikle mücadele çabalarının süreceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşkur aracılığıyla iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ocak-aralık ayları arasında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İŞKUR aracılığı ile işgücü piyasasındaki ihtiyaçları tespit ettiklerini ve bu kapsamda 2025 yılı Ocak- Aralık ayları arasında 1 milyon 479 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık ettiklerini belirtti. 900 bine yakın iş yerinin de ziyaret edildiğini ve 2 milyon 435 bin 200 açık iş tespit edildiğini kaydeden Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ocak-aralık ayları arasında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 435 bin 200 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. 2026 yılında da başta kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti