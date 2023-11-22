İSKİ'nin zam teklifi yüzde 15 olarak kabul edildi

İBB Meclisi'nde yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin yüzde 48'lik zam teklifi revize edilerek yüzde 15 olarak kabul edildi. Ayrıca, 8 belediyenin 2024 yılı bütçesi de kabul edildi.

İBB Meclisi'nde, Kasım ayı İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin yüzde 48'lik zam teklifi revize edilerek yüzde 15 olarak kabul edildi.

İBB Meclisi, Kasım Ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık ettiği Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler oylandı. İSKİ'nin 2024 Mali yılı Bütçesi 51 Milyar 19 Milyon 934 bin lira olarak kabul edilirken talep edilen su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin yüzde 48'lik zam teklifi, komisyonda revize edilerek yüzde 15 olarak oylamaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Zam teklifinin onaylandığı tarih itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.

İSKİ Genel Kurulunda kabul edilen yüzde 15 zam ile konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatı 20.63 liradan 23.72 liraya, 15-30 metreküp arası ikinci kademe 29.69 liradan 34.14 liraya, 30 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatı 40.43 liradan 46.49 liraya çıktı. İşyeri birinci kademe 0-40 metreküp 54.04 liradan 62.14 liraya, işyeri ikinci kademe 40 metreküp ve üzeri 62.50 TL'den 71.87 TL'ye yükseldi.

8 BELEDİYENİN 2024 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

İSKİ Genel Kurulu öncesi gerçekleştirilen İBB Meclisi Kasım ayı Dördüncü oturumunda, 8 belediyenin 2024 yılı mali bütçesi de ele alındı. Her ilçe için ayrı ayrı sunulan teklifler mecliste, oy birliğiyle kabul edildi. İlçe belediyelerinden en yüksek bütçe 8 Milyar 387 Milyon 500 bin lira ile Esenyurt Belediyesi'nin olurken, en düşük bütçe ise 1 Milyar 885 Milyon lira ile Güngören Belediyesi'nin oldu.

Oylanarak kabul edilen 8 ilçenin 2024 Mali yıl bütçesi ise, Esenler Belediyesi 4 Milyar 700 Milyon lira, Esenyurt Belediyesi 8 Milyar 387 Milyon 500 bin lira, Eyüpsultan Belediyesi 4 Milyar 780 Milyon lira, Fatih Belediyesi 3 Milyar 210 Milyon lira, Gaziosmanpaşa Belediyesi 3 Milyar 800 Milyon lira, Güngören Belediyesi 1 Milyar 885 Milyon lira, Kadıköy Belediyesi 5 Milyar 554 Milyon lira, Kağıthane Belediyesi 3 Milyar 933 Milyon 748 bin lira oldu.