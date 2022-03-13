"İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen İmamoğlu, belediye çalışanlarına yapılan geçici zammın oranını verdi - Haberler

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"İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen İmamoğlu, belediye çalışanlarına yapılan geçici zammın oranını verdi

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mağdur olmamaları için geçici zam müjdesi verdi.

"İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen İmamoğlu, belediye çalışanlarına yapılan geçici zammın oranını verdi

UYUŞMAZLIK NEDENİYLE ZAM TEKLİFİ YAPILMIŞTI

İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerce, sendikal yetki uyuşmazlığı nedeniyle toplu sözleşme yapılamayan belediye şirketlerindeki çalışanlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin gündem teklifi verilmişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekrem İmamoğlu, İBB, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (11)

Mustafa ESMER:

3 gündür İstanbulun yollar yine perişan, Unkapani köprüsü ortadan ikiye ayrildi trafige engel degil diye oylece bırakıldı kadrolastirdigi isciye verdigi zamla hava atsın biz de yiyelim

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Bilir Kişi:

Geçtiğimiz ağustos ayında, tamir ettik ve uzun yıllar sorun olmayacak dediği unkapanı köprüsü, son 5 günde 11 kez koptu... tabi 112 ağaçta var şu kanserli olan... tanesi 113 bine alınan scooter... daha ne kadar sayalım? gelmiş süper çalışıyor diyor :)

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oturan:

başkan bey hayırlı olsun. tüm türkiye arkanda.

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