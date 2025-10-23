Haberler

İşCep, Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Seçildi

Türkiye İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulaması İşCep, Global Finance dergisi tarafından düzenlenen En İyi Dijital Banka Ödülleri'nde üçüncü kez 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' ödülünü kazandı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankanın dijitalleşme ve inovasyon konusundaki dönüşüm yolculuğunun uluslararası ölçekte takdir edildiğini belirtti.

Türkiye İş Bankasının mobil bankacılık uygulaması İşCep, uluslararası finans yayını Global Finance dergisi tarafından düzenlenen En İyi Dijital Banka Ödülleri'nde üçüncü kez "Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lüle, bankanın son iki yıldır olduğu gibi, ikinci yüzyılının ilk yılında da "Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülüne layık görüldüğünü vurguladı.

Lüle, ödülün dijitalleşme ve inovasyona dayalı dönüşüm yolculuklarının uluslararası ölçekte izlendiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak ve müşterilerimizin bulunduğu her platformda insan odaklı, hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İşCep'i, 15 buçuk milyon kullanıcıya sahip süper uygulama stratejisi doğrultusunda mobil bankacılık kanalı olmaktan çıkarıp 800'ü aşkın işlemin yapılabildiği finans ve yaşam platformuna dönüştürdüklerini aktaran Lüle, şunları kaydetti:

"Böylece İşCep, müşterilerimizin hayatında daha fazla yer alıyor, finans dışı hizmetlerle günlük yaşantılarını kolaylaştırıyor. Mobil bankacılık uygulamamızın ulaştığı seviyenin dünyanın en saygın kuruluşları tarafından takdirle karşılanmasını ülkemiz ve sektörümüz adına çok değerli buluyorum."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
