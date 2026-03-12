İzmir'de yaşamını yitiren iş insanı Öner Akgerman son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de vefat eden iş insanı Öner Akgerman, Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Işıkkent Mezarlığı'nda defnedildi. Törene iş dünyasından birçok isim katıldı.
Evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede 10 Mart'ta hayatını kaybeden Akgerman (84) için Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Akgerman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iş dünyası temsilcileri de katıldı.
Akgerman'ın oğulları Bülent ve Levent Akgerman cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Cenaze, kılınan namazın ardından Işıkkent Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.