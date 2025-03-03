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İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

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İş görüşmesinde aldığı maaş teklifi karşısında şaşkına dönen kadın, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştı. Asgari ücretin altında maaş teklif edilmesine tepki gösteren paylaşım kısa sürede gündem oldu!

Bir kadın, katıldığı iş görüşmesinde yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak büyük yankı uyandırdı. "Türkiye'nin geldiği duruma bakın" notuyla yaptığı paylaşımda, kendisine teklif edilen maaşın asgari ücretin bile altında olduğunu belirtti.

"BEN BOŞANA MI OKUDUM?"

Kadının paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Görüşmeden çıktım. Kadının bana teklif ettiği maaş 15 bin TL. Asgari ücret 22 bin TL. Ben boşuna mı okudum? O kadar sinir bozucu ki… Bir de diyor ki 'Okuduysan ne olmuş? Okudun diye yüksek maaş mı alacaksın?' gibi bir şey söyledi."

"EĞİTİMLİ İNSANLARIN EMEĞİ..."

Bu paylaşım, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti ve iş piyasasındaki düşük maaşlar ile diplomalı işsizliği yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada "Eğitimli insanların emeği bu kadar ucuz olmamalı", "Asgari ücretin altında maaş teklif etmek nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar da "Ne yazık ki artık diploma, yüksek maaş garantisi değil" diyerek mevcut ekonomik duruma vurgu yaptı.

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İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Beyin kapasitesi olmadigi için çoğunuz ayni bölümleri okuyor çok para istiyorsunuz

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Haber Yorumlarıkorsan71:

bim a101 kasiyer ol 22100 tl garanti

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ne okudun sen onu neden açıklamadın,

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Haber YorumlarıOrhan kara:

sende çalışacak tıp göremedi bence eleştiri yaptığın kadın kimbilir kaç yıldır bu işin içinde böyle insanlar karşısındaki insanı görür görmez kapasiteyi ölçer ona göre maaş teklif eder yani işine gelirse

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Haber YorumlarıAkay Köşdere:

ekonomide ve dünya kaidelerinde değişmeyen tek gerçek arz talep dengesi... bu kadar fazla üniversite mezunun olduğu ortamda sonuç kaçınılmaz... yıllar önce bir makalede belirtmiştim bu şekilde üniversite mezunu verilen ortam sadece üniversite mezunu askeri ücretli sayısının artmasına sebep olur Sonuç ortada

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