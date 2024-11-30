İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı

Asgari ücrette 2025 zam oranının beklenen enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı merak konusu olurken, 10 Aralık'ta başlayacak kritik asgari ücret toplantısı öncesi ilk rakam netleşti. İşveren kesiminin 2025 asgari ücret zam teklifi ortaya çıktı. İş dünyası 'ortalama enflasyon' önerisiyle masaya oturacak. Yani yüzde 44 ile yüzde 21'in ortası hesaplanarak yüzde 32,5'lik bir zam teklifi sunulacak. Pazarlıkların bu rakamdan başlayacak olması beklentileri daha artırdı.

ZAM GÖRÜŞMELERİ 10 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

İşçi ve işveren cephesinde tüm gözler 10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geleceği ilk toplantı için geri sayım sürerken, iş dünyasından çalışanları umutlandıran yeni bir öneri geldi.

ARTIŞ ORANINDA YÜZDE 44 SENARYOSU

7'den 70'e herkesi ilgilendiren asgari ücret yapılacak artış için gözlerse bir yandan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olurken; 2025 yılı hedef enflasyon ise yüzde 21 olarak açıklandı. Asgari ücrete %44 zam gelmesi durumunda 2025 için net maaş 24.482,88 TL olacak.

YÜZDE 32,5 ZAM SENARYOSU

2025 asgari ücret zammı için tahminler havada uçuşurken; iş dünyasından yıl sonu enflasyonu ile hedef enflasyonun ortalaması olan yüzde 32,5 teklifi geldi. 2025 yılı hedef enflasyonun yüzde 17,5'ten yüzde 21'e güncellenmesi sonrası asgari ücret tahminleri yükselirken; iş dünyasından gelen yeni öneriyle beklentiler daha da arttı, hesaplar değişti. 17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücrete yüzde 32,5 oranında bir zam yapılması hainde 2025 yılı için asgari ücret 22.527,65 TL olacak.