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İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı

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2025 yılında asgari ücret tutarı için görüşmelerin başlamasına günler kala yeni senaryolarla beklentiler yükseldi. İş dünyası 17002 TL olan mevcut asgari ücrete en yüksek teklif olan yüzde 44 ile en düşük teklif olan yüzde 21'in ortasına denk gelecek şekilde yüzde 32,5'lik bir zam teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Asgari ücrette 2025 zam oranının beklenen enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı merak konusu olurken, 10 Aralık'ta başlayacak kritik asgari ücret toplantısı öncesi ilk rakam netleşti. İşveren kesiminin 2025 asgari ücret zam teklifi ortaya çıktı. İş dünyası 'ortalama enflasyon' önerisiyle masaya oturacak. Yani yüzde 44 ile yüzde 21'in ortası hesaplanarak yüzde 32,5'lik bir zam teklifi sunulacak. Pazarlıkların bu rakamdan başlayacak olması beklentileri daha artırdı.

ZAM GÖRÜŞMELERİ 10 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

İşçi ve işveren cephesinde tüm gözler 10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geleceği ilk toplantı için geri sayım sürerken, iş dünyasından çalışanları umutlandıran yeni bir öneri geldi.

ARTIŞ ORANINDA YÜZDE 44 SENARYOSU

7'den 70'e herkesi ilgilendiren asgari ücret yapılacak artış için gözlerse bir yandan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olurken; 2025 yılı hedef enflasyon ise yüzde 21 olarak açıklandı. Asgari ücrete %44 zam gelmesi durumunda 2025 için net maaş 24.482,88 TL olacak.

YÜZDE 32,5 ZAM SENARYOSU

2025 asgari ücret zammı için tahminler havada uçuşurken; iş dünyasından yıl sonu enflasyonu ile hedef enflasyonun ortalaması olan yüzde 32,5 teklifi geldi. 2025 yılı hedef enflasyonun yüzde 17,5'ten yüzde 21'e güncellenmesi sonrası asgari ücret tahminleri yükselirken; iş dünyasından gelen yeni öneriyle beklentiler daha da arttı, hesaplar değişti. 17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücrete yüzde 32,5 oranında bir zam yapılması hainde 2025 yılı için asgari ücret 22.527,65 TL olacak.

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKamil Akar:

bulsunlar çalıştıracak adam bulabiliyor larmi msybek arabaya binsier kaç milyon evde otursunlar sende göt gibi ortada kal

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yüzde bilmem ne müzde bilmem ne yok kdv ötv milletle dalga geçmeyin ne vereceksiniz onu söyleyin bakın yılbaşı yaklaşıyor şimdi ağlayıp zarar ediyoruz diyorlar ya gidin bakın o gazino senin bu gazino benim bir ellerinde istakoz öteki ellerinde manda kaymağı masadaki bardakta ne var sakıncalı o yüzden onu söylemiyorum bunun akabinde sizlere elleri titreyerek ikibuçuk lira zam yapan kıymetli patronlarınız şarkıcı türkücü saz ekibinin ayaklarına o muhteşem gecede coşarak milyonları saçarlar

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Ak Parti oy istiyorsa 27 bin net yoksa hava alır her sene patronlar ın dediğini yapıp da işçiden yanayız palavrasını bıraksınlar belediye de de oy vermedim ara zam yok diye cumhurbaşkanı olmak isteyen o zammı verdirecek yüzde 100 kar edip bi şaraba 10 bin veren patronlar benim umrumda değil az yesinler kefen in cebi yok ak parti yi zenginler deil asgari ücret li emekli iktidar yaptı hala belediye seçimlerinde mesajı almadıysa indirmesini de biliriz seçimde

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

üretim olmadan hiçbir şey olmaz insanların alım gücünü artırın asgari ücret 100bin TL olsa ne olur gider yine 80bin TL olur

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

devlet kendi alacaklarına %43 zam yapsın, vatandasın alacaklarına %32 ohhh ne güzel adalet. vallahi millet sokaklara dökülür.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

% 50 den aşağısı işvereni mutlu eder, yukarısı işçiyi mutlu eder ..

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