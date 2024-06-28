İş dünyası gri liste kararından memnun

Türkiye, Singapur'da düzenlenen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu'nun ardından Ekim 2021'den beri dahil olduğu gri listeden çıkarıldı. İş dünyasının önemli temsilcileri ise alınan kararı memnuniyetle karşıladı.

Kararla, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye sermaye akışlarında ivmelenme görülmesi bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, gri liste kararıyla artık uluslararası yatırımların önünde herhangi bir engel kalmadığını ifade ederek, "Kısa ve orta vadede gri listeden çıkışın olumlu etkilerini göreceğiz. Malumunuz uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyordu. Alınan kararla artık fonlar Türkiye'ye yatırım yapabilecek. Ciddi bir sermaye akışının başlayacağı kanaatindeyim. Şirket satın alma-birleşme süreçlerinde de artış olacağını düşünüyorum. Pay piyasaları tarafında da TL varlıklara olan ilginin artmasını bekliyorum" dedi.

"Türkiye ekonomisi çok daha iyi bir seviyeye gelecek"

Yılın ikinci yarısında enflasyonun gerilemesiyle Türkiye ekonomisinin daha iyi bir seviyeye geleceğine vurgu yapan Dr. Erkan Kork, gri listeden kararının ekonomideki pozitif görünüme güçlü bir katkı sunacağını söyledi. Kork, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye gri listeden çıkmak için bugüne kadar önemli reformlar gerçekleştirdi. Sırada yapılan çalışmaların meyvesini almak var. 19 Temmuz'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bulunuyor. Kararın, Moody's raporuna da olumlu yansımasını bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine kuvvetli bir desteği var ve bu çok değerli. Bu kararın alınmasında büyük emekleri olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere tüm ekonomi yönetimini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Gri listeden çıkış, Türkiye'nin finansal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun hareket ettiği anlamına geliyor. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları tarafından daha güvenilir olarak görülmesine katkıda bulunuyor. - İSTANBUL