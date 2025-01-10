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İş Dünyası Dergisi, 18. Mahkeme Sohbetleri'ni Gerçekleştirdi

İş Dünyası Dergisi, 18. Mahkeme Sohbetleri'ni Gerçekleştirdi
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İş Dünyası dergisi tarafından düzenlenen 18. Mahkeme Sohbetleri'nde tekstil ve hazır giyim sektöründeki güncel gelişmeler, 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 beklentileri üzerinde duruldu. Toplantıda, Türkiye'nin potansiyeline ve ekonomik belirsizliklerin sektöre etkilerine dikkat çekildi.

İş dünyasının kalbinde yer alan Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri'nin 18'incisini gerçekleştirdi. Alanında söz sahibi iş insanlarının katıldığı buluşmada tekstil ve hazır giyim sektöründeki son gelişmeler ele alındı.

Mahkeme Sohbetleri'nin 18'incisinde tekstil ve hazır giyim sektöründeki son gelişmeler, 2024 yılının nasıl geçtiği, 2025 yılından beklentiler ve Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekildi. İtalya'nın hazır giyimde gelmiş noktaya Türkiye'nin de doğru bir planlama ve stratejik adımlarla gelebileceğinin konuşulduğu buluşmada, Türkiye'nin büyük bir potansiyelinin olduğu ancak katma değer ve markalaşma konusunda dünyanın gerisinde kaldığının altı çizildi. Toplantıda, ekonomik olarak yaşanan belirsizliklerin, yüksek enflasyon ile yüksek faizlerin ve kurun sabit kalmasının sektörü ihracatta olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi. Faizlerin ve enflasyonun düşmesi ile kurda yaşanacak gelişmelerin sektörün yeniden canlanmasına büyük katkı sağlayacağına da vurgu yapıldı.

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın moderatörlüğünde düzenlenen buluşmaya, alanında söz sahibi iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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