İş Bankası'nın İmece Kart Kampanyası'nın Kazananları Belli Oldu

Türkiye İş Bankasının düzenlediği "Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Kampanyası"nın kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen kampanya, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve teknolojiyi tabana yaymak amacıyla düzenlendi.

Kampanya kapsamında İş Bankası müşterileri 100 bini aşkın çekiliş hakkı kazandı.

Kampanyada 4 traktör ile zirai dron ve otomatik dümenleme sisteminden oluşan 8 adet akıllı tarım teknolojisi ürünü çiftçilere sunuldu.

Traktörler, Kırıkkale, Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'dan çiftçiler tarafından kazanıldı.

Kampanya kapsamında akıllı tarım teknolojisi ürünü kazananlar, hediyelerini düzenlenen törenle teslim aldı.

- " Tarım, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, geçen yıl İş Bankasının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başlattıkları kampanyayı bu yıl da sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yiğit, tarım sektörünün yükselen girdi ve enerji maliyetleri, iklim değişikliği, kuraklık, toprakla uğraşan genç nüfusun azalması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, tarımın gelişimi için ekosistemin tüm paydaşlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini anlattı.

Tarımın yalnızca gıda arzı sağlamakla kalmadığının, bağlantılı olduğu pek çok sektörün gelişimi, istihdam ve kırsal refah için de kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Yiğit, şöyle devam etti:

"Tarım, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Bu nedenle tarım, teknoloji ve finansı buluşturan yenilikçi çözümlerimizle tarımı destekliyoruz. Ülkemizin verimli ovalarında açtığımız 56 adet Tarım İhtisas Şubesiyle üreticilerimize finansmanın yanı sıra, teknik bilgi ve okuryazarlık desteği de vererek yol arkadaşı oluyoruz. Toprağa emek veren, üretimle nefes alan çiftçilerimizi desteklemeye, daha yeşil ve daha güçlü bir tarım geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Tarımda verimliliği artıracak teknolojiler önceliklendiriliyor

Türkiye İş Bankasının tarım odaklı teknoloji iştiraki İmeceMobil'in Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam da tarımda teknolojinin önemine dikkati çekerek kampanyada tarımda verimliliği artıracak teknolojileri önceliklendirdiklerini aktardı.

Sağlam, yeni nesil traktörler, zirai dronlar ve otomatik dümenleme cihazlarıyla teknolojinin tabana yayılması amaçlarını burada da gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Talihlilerimizin ülkenin dört bir yanından üreticilerimizden oluşmasından çok mutluyum. Bu hem coğrafi açıdan teknolojilerin yayılmasını hem de ürün deseni anlamında çeşitlilik yaratmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İmeceMobil uygulaması üzerinden çiftçilerin hava durumu takibi, uydu destekli sulama önerileri, gübreleme takvimi ve tarım finansmanı gibi çözümlere kolayca erişebildiğini hatırlatan Sağlam, teknolojinin tabana yayılmasını sağlamak ve üreticilerin işlerini kolaylaştırmak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.