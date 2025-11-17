İş Bankası'nın "Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart" kampanyasında kazananlar belli oldu

Türkiye İş Bankası tarafından tarım alanında sürdürülebilir üretime destek kapsamında ikincisi düzenlenen "Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Kampanyası"nda kazananlar belli oldu. Bu yılın traktörleri Kırıkkale, Şanlıurfa, Konya, Diyarbakır'a gitti. 4 adet traktör, 3 adet akıllı dron ve 5 adet otomatik dümenleme makinesinin sunulduğu kampanyada kazananlar hediyelerini düzenlenen törenle birlikte teslim aldı.

İş Bankası tarafından hayata geçirilen ve 30 Eylül tarihinde sona eren "Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Kampanyası" kapsamında 100 bini aşkın çiftçi çekiliş hakkı kazandı. 20 Ekim'de yapılan çekilişle birlikte 4 adet traktör, 3 adet akıllı dron ve 5 adet otomatik dümenleme makinesi sahiplerini buldu. Traktörler Kırıkkale, Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'daki çiftçilere ulaştı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce üreticiyi buluşturan kampanya ile İş Bankası, tarımda sürdürülebilir üretim ve finansman desteği adına çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.

"Tarımı desteklemeyi bir milli görev olarak görüyoruz"

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, önceki yıl İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başlattıkları kampanyayı bu yıl da sürdürmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarım sektörünün pek çok zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Yiğit; tarımın gelişimi için ekosistemin tüm paydaşlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Tarımın yalnızca gıda arzı sağlamakla kalmadığının; bağlantılı olduğu pek çok sektörün gelişimi, istihdam ve kırsal refah için de kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Umut Yiğit, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçi ve üreticilerimizden bu kampanyaya büyük bir teveccüh gördük, 100 binin üzerinde bir katılım söz konusu. Biz de her zaman için üreticimizi ve tarımı desteklemeyi bir milli görev olarak görüyoruz. Gıda konusunda yeterlilik bir ülkenin en önemli güçlerinden biridir ve bu noktada tarım, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Biz de tarım, teknoloji ve finansı buluşturan yenilikçi çözümlerimizle üreticilerimizi destekliyoruz. Şubat ve nisan aylarındaki zirai donda ne yazık ki milyonlarca ton rekolte kaybımız var. Bunların önüne geçebilmek için yalnız finans değil teknoloji ve eğitim tarafında da pek çok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Ziraat fakültelerinde okuyan öğrencilerimizi çiftçilerimizle buluşturarak sahada aynı dili konuşabilmeleri için destek oluyor ve onlara istihdam sağlıyoruz. Ülkemizin verimli ovalarında açtığımız 56 adet Tarım İhtisas Şubesiyle üreticilerimize finansmanın yanı sıra, teknik bilgi ve okuryazarlık desteği de vererek yol arkadaşı oluyoruz. Toprağa emek veren, üretimle nefes alan çiftçilerimizi desteklemeye, daha yeşil ve daha güçlü bir tarım geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

"Tarımda teknolojinin tabana yayılması için çalışmayı sürdüreceğiz"

Türkiye İş Bankası'nın tarım odaklı teknoloji iştiraki İmeceMobil'in Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise, tarımda teknolojinin önemine dikkat çekerek kampanyada tarımda verimliliği artıracak teknolojileri önceliklendirdiklerini söyledi. Sağlam, "Bu yıl sektörümüz ve çiftçilerimiz oldukça zor bir sezon geçirdi. Yeni nesil traktörler, zirai dronlar, ve otomatik dümenleme cihazlarıyla teknolojinin tabana yayılması amacımızı burada da gerçekleştirmeye çalıştık. Talihlilerimizin ülkenin dört bir yanından üreticilerimizden oluşmasından çok mutluyum. Bu hem coğrafi açıdan teknolojilerin yayılmasını hem de ürün deseni anlamında çeşitlilik oluşturmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu. İmeceMobil uygulaması üzerinden çiftçilerin hava durumu takibi, uydu destekli sulama önerileri, gübreleme takvimi ve tarım finansmanı gibi çözümlere kolayca erişebildiğini hatırlatan Sağlam, teknolojinin tabana yayılmasını sağlamak ve üreticilerin işlerini kolaylaştırmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Bu zor dönemde İmece Kart çiftçinin imdadına yetişti, çiftçi nefes aldı"

Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Kampanyası'nda Kırıkkale'den traktör kazanan Abdullah Öztürk, çiftçiye verdiği desteklerden dolayı İş Bankası'na teşekkürlerini iletti. Öztürk, "Bugün burada çok güzel bir ambiyans yaşandı, ben de Kırıkkale'yi ve Orta Anadolu'yu temsilen bu traktörü aldım. Çiftçinin bu zor gününde yanında olduğu için İş Bankası'na ve İmece Kart'a çok teşekkür ediyorum. Çiftçi özellikle son yıllarda yaşanan zirai dondan çok etkilendi, dolayısıyla 85 milyon da bundan etkilendi. Kuraklıktan dolayı emtia fiyatları çok yükseldi, buna bağlı olarak akaryakıt, girdi, gübre ve ilaç fiyatları da çok yükseldi. Bu zor dönemde İmece Kart çiftçinin imdadına yetişti. Ödemeleri 120 güne kadar esnettiği için çiftçi nefes aldı ve girdilerini daha kolay kullanabilir hale geldi. Aynı bir kamu bankası gibi karlılığı düşünmeden bu ortamı bize sağladığı için İş Bankası'na teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL