İş Bankası Havza Şube Müdürü Ziraat Odasını Ziyaret Etti

Türkiye İş Bankası Havza Şube Müdürü Muharrem Ünlübahçeci, Havza Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret eden Ünlübahçeci, bankalarının tarım bankacılığı ürünleri ve çiftçilere sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

Ünlübahçeci, "Çiftçimize, TMO ödemelerinde puan hediye ediyoruz. TMO ödemelerinizi İş Bankası hesabınızdan alın, 500 liradan az olmamak kaydıyla ödeme tutarının binde 5 oranında puan kazanın. Kampanya 31 Temmuz'a kadar teslim edilen tarımsal ürünler için geçerli olacak." dedi.

Genç de Ünlübahçeci'ye ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Üreten çiftçiye destek vermek önemli. Çiftçimize destek olmak adına çaba gösteren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarette Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İlhami Uğuz da bulundu.