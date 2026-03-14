İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcılığına atama

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Ünal Tolga Esgin'in atandığı açıklandı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Ünal Tolga Esgin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Açıklamaya göre, Ünal Tolga Esgin, 1998 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak göreve başladı, 2007 - 2010 yıllarında sırasıyla İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü, Şube Operasyonları Bölümü ve Bireysel Bankacılık Satış Bölümlerinde Müdür Yardımcısı olarak, 2010 yılından sonra ise Birim Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında İş Bankası'nın Almanya'daki iştiraki İşbank AG'de görevlendirilen ve burada çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2018 yılında İşbank AG Genel Müdürü olan Esgin, 2024 yılından itibaren Bankanın Afet ve Olağanüstü Durum Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı