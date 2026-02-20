Haberler

İran Petrol Bakanı, ABD ile petrol ve doğal gaz alanında işbirliği ihtimalinin olduğunu söyledi

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran ile ABD arasında petrol ve doğal gaz alanında işbirliği olasılığına dair her şeyin mümkün olduğunu ifade etti. Müzakerelerin içeriği ve geleceği hakkında ise belirsizlikler var.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, 15 Şubat'ta İran Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ile yürütülen müzakerelerde, petrol ve doğal gazın yanı sıra ortak sahalar, madencilik alanındaki yatırımlar ve uçak alımı gibi başlıkların da ele alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
