İran Karidesi Piyasada Yerli Karidesin Yarı Fiyatına Satılıyor

ADANA'da Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, ağır metal içeren ve bu nedenle ülkeye kaçak yollarla getirilen İran karidesinin piyasada yerli jumbo karidesin yarı fiyatına satıldığını söyleyerek, hem insan sağlığına hem de ekonomiye zarar verildiğini anlattı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker ise gıdalarda arsenik, kurşun ve cıva gibi metallerin belirli bir düzeyin üzerinde bulunmasının insan sağlığına zararlı olduğunu kaydederek 'Dip bölgede yaşayan karides, kalamar gibi deniz canlılarında ağır metal oranı daha yüksek olabilir. Bu tür gıdaların ağır metal düzeyleri rutin olarak kontrol edilmelidir' dedi.Çukurova'nın sahil ilçelerinden Karataş'ta her yıl denizden tonlarca miktarda çıkarılan karides, yurt içi ve yurt dışına ihraç ediliyor. Yerli jumbo karides, bu yıl balıkçı halinde kilosu 300 liradan satılıyor. Fakat son aylarda İran'dan ülkeye kaçak yollarla sokulan ve kilosu 150 liradan satılan İran karidesi, Karataşlı balıkçıların kabusu oldu. Yaklaşık 6 aydır İran karidesinin ülkeye illegal yollarla getirildiğini söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, bu karidesin piyasada ucuza satılmasından dolayı Akdeniz'in yerli jumbo karidesinin ikinci plana düştüğünü ve balıkçıların mağdur olduğunu dile getirdi.

'AĞIR METAL İÇERİYOR'

İran karidesinin gıda kontrolüne takıldığı için kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu belirten Safsoylu, 'Bünyesinde ağır metal içerdiği için gıda kontrolünden geçemiyor. Kaçak getirilip lokantalara, restoranlara ucuza satılıyor. İran karidesinin kilosu 150 liraya satıldığı için halde kilosu 300 lira olan yerli jumbo karides balıkçının elinde kalıyor. Kaliteli ve düzenli olarak İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince kontrolden geçirilen organik karidesimiz sağlığa zararlı İran karidesine yenilmiş oluyor. Bu ülkemize ihanettir. Bu karidesin hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisine zararı var. Yerli balıkçı esnafı olarak bu ürünün ülkemize girmesinin engellenmesini istiyoruz' diye konuştu.

'RUTİN KONTROL ŞART'

Deniz ürünlerinde ağır metal içeriği seviyelerine çok dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker ise gıdalarda arsenik, kurşun ve cıva gibi metallerin belirli bir düzeyin üzerinde bulunmasının insan sağlığını tehdit edeceğini söyledi. Köşker, 'Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Türk Gıda Kodeksi tarafından bu ürünlerdeki ağır metal limitleri belirlendi. Bu limitlerin aşılması durumunda tüketimi önerilmemektedir. Çünkü yetişkinlerin haricinde özellikle çocuklarda önemli sağlık problemleri çıkabilir. Dip bölgede yaşayan karides, kalamar gibi deniz canlılarında ağır metal oranı daha yüksek olabilir. Bu tür gıdaların ağır metal düzeyleri rutin olarak kontrol edilmelidir' dedi.

'YERLİ KARİDES İLE İRAN KARİDESİ BİR OLUR MU'

Karataş'ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Ali Atalay (47) ise son dönemde işlerinin çok bozulduğunu vurgulayarak, 'İran karidesi yüzünden işimiz berbat durumda. Biz kendi karidesimizi satamıyoruz. Çok düşük fiyatlar vermek zorunda kalıyoruz. Bu durum nasıl çözülecek Yerli karides ile İran karidesi bir olur mu İran karidesinin içeriğinde ne var, kaç gün bekliyor, nasıl geliyor Bu kaçak girişin engellenmesini istiyorum' diye konuştu. (DHA)