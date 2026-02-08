Haberler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta tüccarlar yeni gümrük tarifesini protesto etti

Güncelleme:
Bağdat'ta tüccarlar, gümrük tarifelerinin artırılmasını protesto ederek hükümete karşı çıktı. Tüccarlar, yeni tarifelerin ticareti olumsuz etkileyip fiyatları yükselttiğini savunarak vergi indirimleri talep etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta tüccarlar gümrük tarifelerinin artırılması kararını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan tüccarlar, kararın satış ve alışveriş hareketliliğini olumsuz etkilediğini ve ürün fiyatlarını yükselttiğini dile getirdi. Kararın ertelenmesi ya da verginin düşürülmesi çağrısında bulunan tüccarlar, talepleri karşılana kadar gerve gidebileceklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan elektrik malzemeleri ithalatçısı Ömer Hadisi, 32 çalışanının bulunduğunu ifade ederek, "Yeni gümrük tarifesi sürerse ve bizden belirlenen kesintileri almaya devam ederlerse kepenk kapatmak zorunda kalacağım." dedi.

Yeni tarifeyle ülke genelinde piyasalarda 6 ay ile 1 yıla kadar durgunluk yaşanabileceği uyarısı yapan Hadisi, satış seviyesinin de yüzde 70'e kadar azalabileceğini savundu.

Iraklı tüccar, "Yeni gümrük tarifesi kararı zalim ve haksız bir karardır. Yeni tarifiye göre ithal edeceğimiz ürünlerimize yüzde 36 oranında vergi konuldu ve bu yüzde 40'e varacak." sözleriyle kararı eleştirdi.

Gösteri alanında bulunan Iraklı Milletvekili Ahmed Saadi de, hükümetin aldığı yeni gümrük tarifesi kararına karşı olduklarını söyleyerek, "Bunlar rastgele ve doğru olmayan kararlar. Tüccar zulme uğruyor. Meclis olarak bu kesimle dayanışma içerisindeyiz ve sadece günlük işleri yürütme görevi olan hükümetin aldığı bu karar yetkisi dahilinde değil ve mahkeme tarafından veto edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Benzer gösteriler Basra'daki tüccarlar tarafından da düzenlendi.

Yeni gümrük tarifesi nedir?

Irak'ta hükümet birçok ithal mal ve ürüne, özellikle lüks ve zorunlu olmayan ürünlere, yüzde 15 oranında genel gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Bu uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

Söz konusu karar kapsamında ayrıca, ithal otomobillere (2025 model ve sonrası hibrit araçlar dahil) yüzde 15 gümrük vergisi getirilmişti.

Hükümet ise, bu adımın petrol dışı gelirleri artırmak ve ticareti düzenlemek amacıyla atıldığını belirtiyor. Buna karşılık çok sayıda tüccar, kararın ithalat maliyetlerini artırdığını ve piyasada fiyatların yükselmesine yol açtığını ifade ediyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Ekonomi





