İpsala Pirinci AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, AB'den coğrafi işaret tescili alan İpsala pirincinin marka değerinin artacağına dikkat çekti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan İpsala pirincinin marka değerinin artacağını söyledi.

Sezer, AA muhabirine kentin önemli değerlerinden İpsala pirincinin AB coğrafi işaret tescili almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Edirne'nin önemli bir çeltik (pirinç) üretim merkezi olduğunu vurgulayan Sezer, "Edirne, Türkiye'deki pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor, İpsala'da da bu üretimin yüzde 25'i yapılıyor. Türkiye'de sofraya konulan her 4 pilav tabağından birinin pirinci İpsala'da üretiliyor." dedi.

Edirne ve İpsala'da üretilen pirinçlerin lezzet ve kalite olarak özel olduğunu dile getiren Sezer, AB coğrafi işareti alınmasıyla önemli bir adım atıldığını ifade etti.

İpsala pirincinin tanınırlığının artırılması için çalışmaların süreceğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Biz pirincin marka değerinin artırılması için çalışmalar yapıyorduk, uluslararası alanda AB tarafından tescili oldu. İlimize hayırlı olsun. İpsala pirinci hak ettiği değeri buluyor, daha da değerini bulacak. Bu başarı, 'İpsala pirinci dünyada bir inci' sloganına yakıştı. Üreticilerimizin sarf ettikleri emeğe yakıştı.

Tarihi olarak sahip çıkılan bir değer. Dünyada en iyi çeltik üretiminin yapıldığı alanlardan birisi. Teknik olarak çok iyi üretim yapılıyor. Dönümünde 1 tondan fazla ürün alınıyor. Edirne çeltik üretimini seviyor. Hak ettiği bir değerdi bu ve hak edilen bir karar oldu."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
