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Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 4,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Yunanistan'dan gelen bir tırda yaptığı aramada 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen bir tırın, giriş işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara alındığı belirtildi.

Ekiplerce yapılan arama neticesinde 4 ton 321 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirilen açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, pregabalin cinsi uyuşturucu maddenin imha edildiği aktarıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle Türkiye'nin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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