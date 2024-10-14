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IPARD III Programı ile Çiftçilerin Ekonomik Gücü Artacak

IPARD III Programı ile Çiftçilerin Ekonomik Gücü Artacak
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TKDK Müdürü Bünyamin Süne, IPARD III Programı'nın sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ederek, Muş ve çevresindeki çiftçilerin ekonomik gücünü artıracağını ve kırsal kalkınma projeleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Müdürü Bünyamin Süne, IPARD III Programı'nın sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ederek, çiftçilerin ekonomik gücünü artıracağını belirtti.

Malazgirt Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen IPARD III Programı (2021-2027) toplantısında, tarımsal projelere sağlanan finansman anlatıldı.Toplantıda konuşan TKDK Müdürü Bünyamin Süne, IPARD III Programı'nın sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ederek, çiftçilerin ekonomik gücünü artıracağını belirtti. Ayrıca, kırsal kalkınma projeleri için sağlanacak finansman desteğinin büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan Süne, IPARD III Programı'nın Muş ve çevre ilçelerde kırsal ekonomiyi canlandırmayı, tarımsal üretimi artırmayı ve yerel projelere yatırım çekmeyi hedefleyerek, bölgedeki çiftçilere önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Toplantıya Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Müdürü Bünyamin Süne, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Özcan, Malazgirt Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ve çok sayıda çiftçi ile muhtar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Finans Güncel Tarım

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