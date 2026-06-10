Bakan Yumaklı: 'Kırsalda üretim yapan girişimcilerimize mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında mayıs ayında kırsal kalkınma yatırımları için toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada IPARD III Programı kapsamında mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre hibe ödemelerinin 244 milyon 257 bin lirası çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımlarına, 89 milyon 128 bin lirası tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara ayrıldı. Destekler kapsamında ayrıca tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik fiziki varlık yatırımları için 24 milyon 815 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanmasına yönelik projeler için ise 17 milyon 449 bin lira ödeme yapıldı.

"Kırsalda üretim yapan girişimcilerimize mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik"

Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kırsala yatırım, üretime tam destek. IPARD III Programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilerimize mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Kırsalı yerinde kalkındırıyor, Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı