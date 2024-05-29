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İnternetten altın alışverişinin risklerine dikkat! Sahte çıkabilir

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Siirt'te bir kuyumcu esnafı, düğün sezonunda internetten yapılan altın alışverişinin risklerine dikkat çekti. İnternetten alınan altınların sahte ya da düşük gramajlı olabileceğini belirtti. Kuyumcu Seyyit Ahmet Özçelebi, altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu, bu nedenle tanıdık ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğini ifade etti.

Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok ürün ve hizmet internetten alınmaya başladı. Neredeyse her ürünü internetten sipariş vermek bu kadar kolaylaşmışken altın alışverişleri de internetten yapılmaya başlandı. Düğün sezonunun başlamasıyla internetten altın alışverişi de çok yaygınlaştı. Ancak internetten altın alımı riskleri de beraberinde getiriyor. Kuyumcu esnafı, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı. İnternetten yapılan alışverişlerde sahte ve düşük gramajlı altın ile karşılaşılabileceği belirtildi.

Altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu belirten kuyumcu Seyyit Ahmet Özçelebi, vatandaşların farklı mercilerden altın alma durumlarına geçiş yaptıklarını ve özellikle internet üzerinden satın alınan altının sahte olup olmadığının anlaşılamadığını söyledi.

"ÇOK DAHA FAZLA BİR DEĞER BİÇİYORLAR"

"Bazen biz bile internet üzerinden satın alınan altınların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğunu anlayamıyoruz" diyen Özçelebi, "İnternet üzerinden satın alınan altınlarda sahtelikten ziyade ayarı da düşük olabiliyor. Bu nedenle tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden altın almanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Instagram'da birçok kuyumcu adresleri mevcuttur. Genelde güvenilir oluyorlar ama satılan altına hakkından çok daha fazla bir değer biçiyorlar. 10 bin TL'lik ürün 15 bin TL'ye satılıyor. Geri dönüşümü ile de uğraşamıyorsun. Altının kargo işlemi de zaten çok sancılı bir süreçtir. O yüzden en güzeli, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden almanızdır ki, işin helali de altını elinize almanızdan geçiyor. Çünkü altının parasını veriyorsun altını eline alıyorsun helali ve doğru olanı budur. Instagram üzerinden de satılan altınlara çok güvenmemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (1)

Yasin Elbahadır:

bence hiç alakası olmayan bir konu ülkemize mal olmuş bir çok altın markası internet üzerinden gayet başarılı satış yapıyor.Sahtesi olan tek altın olmamak ile birlikte satış sorumlusu her zaman satıcı firmadır gerekli sertifika bilgileri alındıktan sonra ister fiziki ister internet üzerinden gayet alım yapılabilinir.Art niyetli her işletme sahte olmasa bile düşük milyem altın satabilir suç bireyseldir.Teşekkürler

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