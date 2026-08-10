Haberler

Intel 15 milyar dolarlık hisse arzıyla kaynak sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li çip devi Intel, yapay zeka yatırımları için 15 milyar dolarlık hisse senedi arzı planladığını duyurdu. Gelir, sermaye harcamaları ve kurumsal amaçlarla kullanılacak. Duyuru sonrası hisseler yüzde 3'ün üzerinde düştü.

NEW ABD'li çip şirketi Intel, taahhütlü adi hisse senedi arzıyla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı planladığını duyurdu.

Intel'den söz konusu hisse senedi arzına ilişkin yapılan açıklamada, yapay zekaya yönelik yatırımların etkisiyle çip talebinin güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğine işaret edilerek bu alanda önemli büyüme fırsatları olduğu vurgulandı.

Tutarı 15 milyar dolar olacak hisse senedi arzından elde edilecek net gelirin, sermaye harcamaları ve genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Bu arzın, Intel'in güçlü bilançosunu koruma ve yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu sürdürme taahhüdünü yerine getirirken önündeki büyüme fırsatlarının peşinden gitmesine daha fazla olanak sağlaması amaçlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işlemin aracı kurumlarına toplamda 2,25 milyar dolara kadar ek adi hisse senedi satın alma yönünde 30 günlük bir opsiyon tanınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Halka arz için yetkilendirilen aracı kurumlar, açıklamada JPMorgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup Global Markets şeklinde sıralandı.

Intel'in hisseleri söz konusu duyuru sonrasında işlem gününe yüzde 3'ün üzerinde kayıpla başladı.

Şirketin hisseleri, cuma günü piyasa kapanışı itibarıyla bu yılın başından bu yana yüzde 175 değer kazanmıştı.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Siverek’te yanan otomobilde dehşet: 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Kayıp olarak aranıyordu: Yanan araçtan cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur

Ortak basın toplantısında Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi